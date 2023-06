Filtran audios en los que Cacho Garay maltrata a su ex Verónica Macías

El humorista Cacho Garay se encuentra en prisión domiciliaria en Mendoza luego de que su ex, Verónica Macías, lo denunciara por violencia de género. Es importante destacar que el fiscal también lo acusó por tenencia ilegal de armas y por amenazas con armas Macías.

En este contexto, Juan Etchegoyen dio a conocer una fuerte conversación que Garay mantuvo con su ex antes de que ella se acercara a la Justicia para denunciarlo. "Cacho Garay está con arresto domiciliario y me han llegado en las últimas horas dos audios que me han dejado sin palabras", adelantó el periodista en Mitre Live.

"De estos audios hay varios, lo que más me impacta a mí es el vocabulario que utiliza Cacho para dirigirse a Verónica, en la charla citan a una mujer llamada Norma que no sé quién será, pero algo hay en torno a ella, estoy seguro. Cacho Garay se enoja muchísimo cuando Verónica le nombra a esta mujer", explica Juan, antes de poner al aire los tremendos audios.

LA FUERTE CONVERSACIÓN ENTRE CACHO GARAY Y SU EX VERÓNICA MACÍAS

Verónica Macías: “Si una persona te amenaza de muerte es por algo”

Cacho Garay: “Es incomprobable”

Verónica Macías: “O sea, yo no sé qué tendrás vos con Norma”

Cacho Garay: “Anda a la puta que te parió boluda, dejá de nombrarme a la vieja esa, te voy a sacar con una patada en el culo a la calle por nombrar a la vieja de mierda esa, mil cagadas me banco para que no me arruines la carrera y todo”

Verónica Macías: “¿Y yo que culpa tengo?”

Cacho Garay: “Qué tenés que andar haciéndote la celestina o la abogada”

Verónica Macías: “A ver qué hice, todavía no puedo entender qué hice y obviamente tengo que preguntarle a su hija qué hice, le dije qué pasó con tu mamá, vos te despertaste desesperado que la Norma estaba mal”

Cacho Garay: “No quiero andar buscándote si me bloqueas el teléfono, ir a buscar a tu mamá a la casa, no quiero hacer eso porque lo voy a hacer por otra vía que les va a salir muy caro, lo voy a hacer por el lado de la prensa”

Verónica Macías: “Hay mucha gente que te conoce y sabe quién sos”

Cacho Garay: “Los papeles dicen otra cosa”