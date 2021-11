Filoso dato sobre las charlas de Wanda Nara con Vicuña en pleno escándalo: "Ella tiene capturas del chat y él se fue de boca"

En pleno desconcierto por saber qué desenlace tendrá el futuro sentimental de Wanda Nara y Mauro Icardi tras el escándalo con Eugenia “la China” Suárez, Paula Varela dio detalles en Intrusos de la conversación que la empresaria mantuvo con Benjamín Vicuña (ex de la actriz, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio).

Todo comenzó cuando Adrián Pallares se sorprendió con la versión de que Wanda se habría comunicado con la China para saber más detalles de la infidelidad de su marido: “Me llama la atención que una mujer levante el teléfono y llame a la supuesta amante”, expresó el conductor en vivo.

Fue entonces que la panelista tomó la palabra: “Una mujer (por Wanda) que ya llamó antes a Vicuña. Que él no lo desmienta tanto porque no sólo me ratifican eso, sino que me dijeron que Wanda tiene el registro de sus conversaciones con él guardadas”, comenzó diciendo.

“La charla existió y también me llegó información por el lado de él. Lo que también me dijeron es que, a medida que pase el tiempo, se van a empezar a pisar las sábanas entre ellos y cada vez van a salir más cosas a la luz”, agregó.

Y cerró: “Es cierto que Vicuña le dijo a Wanda que sabía todo. Él estaba muy enojado con la China cuando hablaron y se fue de boca. Hoy, ya más en frío, no quiere hablar de su exmujer y madre de sus hijos. Tuvieron una charla muy cómplice donde él le aseveró todo y le dijo que sabía todo”.