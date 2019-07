A casi tres años de separarse, Nicole Neumann (38) y Fabián Cubero (40) están en pie de guerra y su única relación se sostiene por sus tres hijas, Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (5).

Distanciados en el plano afectivo y en constante conflicto mediático, la modelo argumentó en Nosotros a la Mañana que su separación del futbolista se debió a que ya no estaba enamorada y porque "no evolucionaron a la par".

Antes de poner al aire una nota de su expareja respondiendo a sus declaraciones, Nicole blanqueó que iba a mirar los efectos del eclipse lunar (fenómeno natural que ocurrió ayer). Sin embargo, una respuesta de Cubero la sorprendió y terminó contestándole con ironía y muy filosa.

"¿Pero él no se fue 20 días a Disney sin las hijas? Yo también soy muy familiera, pero quiero estar en una relación en donde sienta amor y admiración por la otra persona, sino no soy feliz". G-plus

"Capaz uno evolucionó para un lado y el otro para el otro. Uno por ahí quería ser más independiente y el otro estaba más abocado a la familia. Yo siempre fui una persona muy familiera. Nunca me gustó tanto la idea de viajar sin mis hijas, porque son chiquitas. Pero bueno, en eso coincido, en que cada uno evoluciona distinto. Ahí empezaron a haber diferencias en la pareja, que llevaron a lo que llevó (la separación)", dijo "Poroto", descolocando a la modelo, quien reaccionó de inmediato.

"¿Pero él no se fue 20 días a Disney sin las hijas? Cómo dice que no viaja solo, me perdí en el cuento. Yo también soy muy familiera, pero quiero estar en una relación en donde sienta amor y admiración por la otra persona, sino no soy feliz", contraatacó Neumann, picante. Luego, remarcó: "Y con respecto a los viajes, lo que siempre dije, es que antes de los dos años de mis hijas, que los chicos no tienen noción del tiempo y sufren como un complejo de abandono, lo leí en su momento en un libro de educación, infancia y niñez, yo no viajé sola, sin ellas. Y nunca he viajado 20 días, ni me he ido a Disney sin mis hijas. Durante estos tres años (de separados), todas las vacaciones de mis hijas han sido conmigo".