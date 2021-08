Filoso comentario de Mica Viciconte sobre el trato de Jimena Barón en La Academia: "Me ignoró y por ahí es porque trabajo con el Tucu López"

Mica Viciconte se quejó del trato que recibió por parte de Jimena Barón en La Academia cuando le tocó darles su devolución. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, la ex Combate manifestó que la actriz la ignoró a la hora de puntuar la salsa de tres que bailó en el equipo de Lío Ferro y analizó que cree que es porque trabaja con el Tucu López.

“Nunca me sentí tan querida, todos me tiraban flores, menos vos Ángel”, comentó entre risas y luego de que Ángel de Brito le remarcara que este jurado la quiere más que los de años anteriores, la pareja de Fabián Cubero dijo picante: “Me quieren pero no sé si Jimena, viste que me ignoró, no sé si se dieron cuenta”.

Luego, Viciconte expresó que llegó a la conclusión de que cree que la jurado fue indiferente con ella porque trabaja con el actor en el ciclo Está en tus manos. “Para mí porque trabajo con el Tucu López, quizás, yo empecé a unir hilos. Sentí como que no me dio ninguna devolución de nada, era como raro. Pero bueno me fui contenta, la verdad la pasé re bien”, sentenció.