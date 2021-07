Filoso análisis de Paula Varela sobre Nicole Neumann y José Manuel Urcera: "No pegan, él me da muy bebé"

Paula Varela hizo un análisis picante de la pareja que conforman Nicole Neumann y José Manuel Urcera. En Intrusos, la panelista explicó por qué no le gusta cómo se ven juntos la modelo y el piloto de automovilismo, dejando en claro que no es por la diferencia de edad sino por la imagen que transmiten.

“¿Te parece que quiere ser el padre de esas tres criaturitas?”, dijo picante la intrusa mientras debatían acerca de la conductora de Sábado Santo y su nuevo novio. Entonces, Virginia Gallardo analizó: “Creo que a él esto le va a dar ganas de ser padre, cosa que no es, y creo que esto va a avanzar”.

"Viste que hay gente que estéticamente pegan y gente que no, bueno, para mí estéticamente no pegan. Él me da como muy bebé y ella ya con la vida armada". G-plus

Entonces Varela opinó sin filtros sobre Nicole y Urcera. “Pero tiene 30 años. Viste que hay gente que estéticamente pegan y gente que no, bueno, para mí estéticamente no pegan. Él me da como muy bebé y ella ya con la vida armada. Alfano y Alé me gustaban, daban bien estéticamente, no importa la diferencia de edad. Pero ellos dos no…”, sentenció.