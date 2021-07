Filoso análisis de Carlos Monti sobre la polémica de Nicole Neumann y Viciconte: "La que no suelta es Mica"

Luego de que Nicole Neumann recordó su vida en pareja con Fabián Cubero, específicamente al hablar de cómo manejaba la intimidad de una pareja con algo tan cotidiano como ir al baño, Mica Viciconte lanzó un llamativo mensaje. Carlos Monti, harto de las indirectas, cargó contra la ex Combate.

“Lo que no entiendo es por qué Mica se hace cargo de algo que contó Nicole que no sabemos si se refirió concretamente a Cubero”, dijo el periodista en Nosotros a la mañana, sobre el palito que pareció dedicarle en Instagram a la ex de su novio. "Si no sueltas a tu ex, ¿con qué mano agarrarás al amor de tu vida?", había puesto Viciconte.

Contundente, el periodista del ciclo de eltrece fue muy crítico. “Yo creo que la que no suelta acá es Mica con el tema de Nicole. Nicole seguro debe haber hablado de Cubero porque fue la relación con extensa que ella tuvo. Puede ser, no lo sabemos porque no lo dijo, pero lo deducimos. Esa misma deducción debe haber hecho Mica sin nombrarla a Nicole”, analizó.

“Estamos enfrascados en una pelea desde hace varios años y no termina de soltar nadie”, concluyó Carlos Monti sobre la batalla que mantiene Mica Viciconte y Fabián Cubero con Nicole Neumann.