Filosísimo comentario de Estefi Berardi tras el robo en la casa de Tamara Báez: "Parece que fue todo mentira"

A poco del video de Tamara Báez que conmovió a todos tras mostrarse a puro llanto y angustiada en las redes por el robo que sufrió en su casa –donde L-Gante, su ex y padre de su hija, Jamaica, quedó señalado como el posible responsable- Estefi Berardi lanzó una picante frase al aire.

“Yo me sentí un poco mal porque la semana pasada mostramos que a Tamara le habían robado. Pero, de un día para el otro, de repente se volvió a mostrar con todo”, comenzó diciendo la panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

“Y L-Gante desmiente todo. Dijo que no entró a robar y que él no hizo nada. Yo le re creí a Tamara y me sensibilicé como mujer, pero parece que fue todo mentira y que lo hizo ella porque después no aclaró nada”, agregó, tajante.

Tras escucharla, Pampito intervino sin filtro: “Está loca, porque acá la defendimos. Si hizo todo eso, lloró, mostró las cosas, y era mentira, hay que internarla”. A lo que Carmen Barbieri, cerró: “Capaz que quiere llamar la atención”.

¡Tremendo!

FUERTE DESCARGO DE L-GANTE LUEGO DE QUE TAMARA BÁEZ LO ACUSARA DE ROBAR EN SU CASA

En medio del escándalo judicial entre Tamara Báez y L-Gante tras su polémica separación, ella compartió a través de sus stories de Instagram un video llorando.

En el video, contaba que el padre de su hija Jamaica había entrado a robarle a su casa. Y que además de haberse llevado el auto y la moto, le habría sacado varios de sus pares de zapatillas.

Enojado, el jurado de Canta Conmigo Ahora contestó afirmando que lo tienen re "podrido": "Yo sé lo que soy, por eso estoy tranquilo.", lanzó.

"Quien actúa con maldad, siempre tiene un espacio que es cuando se olvida de la lógica. Y a mí nunca me pasó porque siempre tengo buena onda con lo bueno o con lo malo", cerró, visiblemente molesto.

Foto: Captura de Instagram Stories