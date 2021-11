Filosas críticas de Rodrigo Lussich a Los Ángeles de la Mañana: “No me gusta, hay mucho dedo acusatorio”

En una nota para el diario El País Uruguay, Rodrigo Lussich fue muy crítico al hablar de Los Ángeles de la Mañana, el programa que conduce Ángel de Brito, y dejó en claro que no le gusta el estilo.

“Junto a Intrusos, LAM es el otro ciclo de espectáculos más exitoso, ¿te gusta su estilo?”, le preguntaron desde el medio internacional y el periodista respondió sin filtros: “No me gusta”.

“LAM es el debate exacerbado, la cosa despreciativa de adjetivar y subestimar a la gente. Definen a Fulano o a Mengano como fracasados. Bajan línea desde un pedestal y hay mucho dedo acusatorio”, explicó.

Finalmente, Lussich destacó lo bien que le va pero no dejó de lanzar otra bomba en contra de sus colegas: “Les va muy bien, y tienen buena producción, invitados y primicias. Pero el tono de ‘yo soy el que me las sé todas’ no me lo creo”.

ÁNGEL DE BRITO CONTÓ CÓMO SE LLEVA CON RODRIGO LUSSICH Y ADRIÁN PALLARES

En un intercambio con sus seguidores, Ángel de Brito contó cómo se lleva con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares tras ser consultado desde su cuenta oficial de Instagram.

“¿Cómo te llevas con Lussich y Pallares?”, le preguntaron a través de historias y el periodista respondió tajante: “No tengo relación, pero bien”.