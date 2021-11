Filosa y sorpresiva pregunta de Ángel de Brito al aire: "¿Por qué Juana Viale no se la banca a Pampita?"

Ángel de Brito sorprendió en pleno programa al revelar que habría mala onda entre Juana Viale y Pampita. En Los Ángeles de la Mañana, el periodista preguntó a Pía Shaw por qué la nieta de Mirtha Legrand "no se la banca" a la modelo.

“Nacho Viale, oh casualidad también salió con Pampita, además de la China, ahí también se chocaron las dos. ¿Por qué terminó la relación de Nacho Viale y Pampita?”, analizó el conductor de la emisión matutina de eltrece.

Luego, De Brito lanzó una sorpresiva pregunta: “¿Y por qué Juana Viale no se la fuma a Pampita? Estos son misterios que no hemos develado”, deslizó dejando en claro que la relación entre la ex de Benjamín Vicuña y la ex de Gonzalo Valenzuela no sería la mejor.

EL DÍA QUE PAMPITA ACLARÓ QUE NO TIENE NADA EN CONTRA DE JUANA VIALE

Pampita y Juana Viale se encontraron en una gala benéfica a fines de agosto del 2019. Luego de que dijeran que se las vio tensas y frías al saludarse, la modelo aprovechó para aclarar que está todo bien entre ellas.

“Nos saludamos re bien. Quiero mucho a la familia de Juana, compartimos muchas cosas, tengo muy buena relación. Me parece una mujer excelente, buena madre, buena profesional. No sé por qué inventan enemistades donde no hay”, dijo a Intrusos.

Cabe recordar que en aquel entonces, Carolina ya había oficializado su romance con Roberto García Moritán, quien también salió con la actriz. “

Salí con Roberto hace mucho tiempo, no fue mi pareja formal, que Pampita sea feliz”, comentó en ese momento Juana a Confrontados.