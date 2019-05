El llamativo look de Lali Espósito, con un casco de brillos, en los Premios Gardel sigue generando polémica. ¿Lo llamativo? El debate no lo protagonizan los expertos en moda… ¡sino Moria Casán!

La diva aseguró que ella usaba ese tipo de accesorios años atrás y escribió: “¡Me impresiona mi vanguardia! Ese casco lo usé en Brigada que fue en los '80, pero era de una revista de los '70. #TodoBienConLasStars. ¿New generation? Dejen de plagiar temas y outfits. Sean creativos”.

Sorpresivamente, Lali le respondió vía Twitter: “Jajaja, ¡¿por qué te enojás?! Si se trata de homenajear siempre a lo pionero, a lo anterior... la moda se renueva. Se moderniza desde lo ya creado a veces, sólo que le buscamos la vuelta personal. ¡Beso, One!”.

Pero a Moria la respuesta no le gustó y salió al cruce picante: “Acepten las opiniones y en @IncorrectasOk todo el tiempo hablamos de TODES, ¡thanks tesora! No gastes energía en contestar que tenés una carrera estupenda ganada a pulmón y talento”.

La diva incluso involucró en el ida y vuela a Mariano Martínez, expareja de Lali: “Ojo que los cascos no aplasten neuronas jaaqa #TODOconHUMOR. Mirá que sino voy a creer lo que se le escapó a MARIANITO ehhh, jaaaaa que no es MORES #OLD_GENERATION te mando kissessssss #TERREMOTA”, expresó, haciendo referencia al audio que se filtró en el que el galán criticaba a la cantante.

