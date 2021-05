Filosa respuesta de Barby Franco luego de que Lourdes Sánchez le dijera que "se hace la picante, pero de lejos": "Fue ella la que se comió los mocos"

En un nuevo cruce con Lourdes Sánchez, Barby Franco optó por no pasar por alto sus fuertes declaraciones y redobló la apuesta con otro picante comentario que lanzó en vivo en Pampita Online.

“El otro día, Lourdes Sánchez dijo que voy a ser la primera eliminada porque esto de ser tu favorita me va a jugar en contra con el resto del jurado. Está obsesionada conmigo”. Lanzó Barby, al hablar de la conductora de La previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) con Carolina “Pampita” Ardohain.

Por otro lado, indagada por si busca prensa –tal como Lourdes lo aseguró- con esta pelea, la modelo y futura participante de La Academia de ShowMatch, no dudó con su respuesta: “¿Justo yo voy a necesitar de Lourdes Sánchez? ¡Por favor, lo único que falta!”.

“Después dijo que me había comido los mocos y señora, yo fui a su programa, puse la cara. Se comió los mocos ella y despues me ‘cartoneó’ un ritmo. Me dijo ‘cuando quieras, yo bailo con vos un ritmo’”.

¡Tremendo!