Filosa reacción de Matías Morla cuando le dijeron que Dalma Maradona quería ir a buscarlo al canal: "¿Qué es esto? ¿Titanes en Ring?"

A 8 meses de la muerte de Diego Maradona fueron contadas las veces que Matías Morla apareció en TV para hablar del Diez y de las fuertes internas que tiene con Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe. Sin embargo, cada vez que aparece genera mucha polémica.

El domingo pasado salió al aire Debo Decir, programa al que el letrado asistió junto a las hermanas del Diez, Ana, Kitty y Cali, y emitió picantes declaraciones contra la familia de su exrepresentado. Al abandonar la grabación del programa de Luis Novaresio, el notero de Intrusos le preguntó sin filtro a Morla: "Tuviste una declaración fuerte cuando dijiste que 'Dalma Maradona está mal de la cabeza'. ¿Lo sostenés?". Con extrema ironía, el abogado contestó: "¿Dije eso? Entonces estoy mal yo de la cabeza. No me acuerdo".

Acto seguido el cronista Gonzalo Vázquez lo puso al tanto de que la hija de Maradona se había comunicado con la producción de Novaresio para tener su réplica en simultáneo al descargo de sus tías, y Matías Morla le respondió filoso: "Pero, ¿qué es esto? ¿Titanes en el Ring? Que vaya a Tribunales".

Fuerte respuesta de Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe a las hermanas de Diego Maradona

Imposibilitada de hacer su descargo en TV, Dalma Maradona hizo un vivo en Instagram junto a Gianinna y Claudia Villafañe, en el que las tres arremetieron sin dudar contra las hermanas del Diez, Ana, Kitty y Cali, y contra Matías Morla.

"Yo no tengo nada que hablar de Claudia, lo único que digo es no las crió muy bien que digamos a Dalma y Gianinna porque nos faltan el respeto. Si nos llaman por teléfono no nos dejan hablar y ellas son muy irrespetuosas. Nos tratan mal. Siempre nos hicieron aparte”, dijo Ana en Debo Decir.

Recogiendo el guante, Dalma contestó en el live de Instagram que "jamás nos quisieron porque somos tus hijas", le dijo a Claudia. Y Gianinna agregó: "Nunca se acordaron de llamar para un cumpleaños. Ni siquiera sabe escribir mi nombre. Si ven los chats que publiqué en mis historias, se dan cuenta".