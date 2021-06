Filosa reacción de Jimena Barón tras las comparaciones del modelo de su videoclip con Daniel Osvaldo: "No se parecen, Fer es como dark"

La relación de pareja fallida con Daniel Osvaldo inspiró a Jimena Barón para crear más de una potente canción de amor, desamor, empoderamiento y reivindicación, como lo fueron La Tonta, La Cobra y Flor de involución.

Sin embargo, el repertorio no quedó ahí: este miércoles, la cantante lanzará Ya no te extraño, tema que ya dio que hablar por el gran parecido del hombre que eligió para protagonizar el videoclip con su ex y por el fuerte contenido de la letra, sobre los vínculos tóxicos.

Consciente de su elección, Jimena le dio una nota a Hay que ver en la que reaccionó filosa ante las comparaciones del modelo y actor Fernando Gonçalves Lema con Daniel Osvaldo.

"No, chicos, nada que ver. No se parece en nada, en nada. Ya lo van a ver. Fer es como todo dark, todo con aros". G-plus

"Yo creí que era Daniel, es un modelo, pero es muy parecido, el cuerpo, los tatuajes, todo", le dijo el notero. Con astucia, la artista retrucó: "No, chicos, nada que ver. No se parece en nada, en nada. Ya lo van a ver". Luego hizo una sugerente acotación: "Este es un video que habla de las relaciones tóxicas, de esos amores que ojalá fueran, pero van a poder".

"Este es un video que habla de las relaciones tóxicas, de esos amores que ojalá fueran, pero van a poder". G-plus

Pese a la tibia negativa de Jimena, el cronista insistió: "Pero (Fernando) justo es baterista, es músico, es imposible despegarlo de Daniel. ¿Vos no lo viste parecido en los tatuajes, en esa onda?". Y Jimena Barón sostuvo su postura, haciendo llamativas caras: "No, para nada, es como todo dark, todo con aros. Ya lo van a ver".