Filosa opinión de Ángel de Brito tras el polémico descargo de la hermana de Claudia Fontán: "No saben perder"

Claudia Fontán quedó eliminada de MasterChef Celebrity 2 (Telefe) tras semanas yendo directamente a la gala de eliminación y sin la posibilidad de ganar estrellas por la polémica del caramelo.

En medio de la polémica por recoger comida del piso, su hermana defenestró a la producción y rememoró lo mal que la pasó Claudia al recibir muchísimas críticas por haber dicho que no había usado la preparación que se le había caído cuando las cámaras mostraron que sí lo había hecho.

"Por 25 puntos de rating, son capaces de matar a la madre o provocar esto en las redes (que les encanta). Siempre fue así en todos los realities. No les importa defenestrar a quien sea. Incluyendo a los participantes con trayectoria intachable, pero que quedan al servicio de los caprichos de la producción. No les importa nada más que sus 25 puntitos. Por favor, no se coman todo lo que ven. El jurado, por sus cucarachas, recibe órdenes de la cabina de producción para que hostiguen, digan y hagan a favor del culebrón. Ellos también son carne de cañón. Hubo muchas cosas que pasaron en las grabaciones que nadie las vio y otras que fueron un collage de edición...", dijo Alejandra en Instagram.

En este contexto, los usuarios de Twitter opinaron sobre el fuerte descargo de la hermana de Fontán. "Nadie le puso un arma en la cabeza para anotarse o para quedarse aguantando el supuesto maltrato", expresó un seguidor de Ángel de Brito.

Mostrándose de acuerdo, el conductor de LAM y jurado de La Academia replicó el comentario y agregó su picante punto de visa: "No saben perder", mostrándose en desacuerdo con el posteo de Alejandra.

¡Lo dijo!