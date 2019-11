Filosa devolución de Flavio Mendoza a Fede Bal en el Súper Bailando: "Tengo tantos huevos que sino no estaría acá"

El ritmo que presentó Fede Bal junto a Sole Bayona (en reemplazo de Lourdes Sánchez, que este martes visitó la pista) en el ritmo homenaje fue de los más polémicos de Súper Bailando.

La pareja decidió presentar una coreografía inspirada en los grandes éxitos de Elvis Presley. Sin embargo, la performance de la pareja no superó las expectativas del jurado y desató todo tipo de discusiones.

Flavio Mendoza: "Yo lo único que te voy a decir, Federico Bal, es que no me subestimes porque sé ver. Soy unos de los más laburantes de esta farándula que me rompe el traste para hacer los mejores espectáculos de este país. Tengo tantos huevos que sino no estaría acá". G-plus

Uno de los que se mostró muy molesto con las palabras del participante fue Flavio Mendoza, quien se lo hizo saber en vivo: “Yo lo único que te voy a decir, Federico Bal, es que no me subestimes porque sé ver. Una de las cosas que sé es ver. A mí no me importa si (el homenaje) es emotivo o no emotivo. Si me gusta algo, me gusta. No importa si me hacés llorar, pusiste a un muerto… la verdad no me importa. No me gusta que digas que a ningún jurado le gusta lo que hacés, yo te salvé, ¿a mí me vas a decir eso? Si vas a decir eso, decilo con nombre y apellido”, expresó.

“Yo no estoy cansado. Soy unos de los más laburantes de esta farándula que me rompe el traste para hacer los mejores espectáculos de este país. Tengo tantos huevos que sino no estaría acá. No estaría acá para que me paguen un sueldo y después irme a mi casa”, agregó.

Fede Bal: "Pero, ¿me querés pelear? Yo nunca te hablé así. No sé cuántos huevos tenés, pero te hablé con mucho respeto, hablame con el mismo respeto”. G-plus

Tras escucharlo atentamente, el hijo de Carmen Barbieri se defendió: “Pero, ¿me querés pelear? Yo nunca te hablé así. No sé cuántos huevos tenés, pero te hablé con mucho respeto, hablame con el mismo respeto”.

“Entiendo lo que es estar ahí porque estuve ahí. Estuve con muchos más años que vos el año pasado bailando ahí y sé lo que cuesta armarlo y trabajar. Pero también tenés que entender que si no gusta, no gusta, y a mí me pareció aburrido el cuadro. Eso no quiere decir que no sean buenos bailarines porque lo son. Te voy a pedir que no me vuelvas a subestimar. Punto para abajo”, cerró el miembro del BAR, visiblemente enojado.

¡Tremendo!