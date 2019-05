A pocas horas de debutar como figura en el Súper Bailando, Karina La Princesita reconoció que los dolores musculares que acarrea producto de la práctica, le dificultaron el ensayo hasta lágrimas. Sin embargo, la cantante se presentó en la pista y agregó a su coreografía un elemento... que no fue muy bien recibido por el jurado.

Tras su performance, Ángel de Brito fue tajante con su devolución: "Bienvenida, Karina. Me encanta que te hayas animado porque es muy difícil esto que hacés. No es lo tuyo y se notó bastante. Pero está bueno que te animes y venzas los miedos que tenías, porque acá podes venir y aprender y montón. Hemos visto un montón de gente que vino sin saber nada y aprendió", expresó el periodista al aire.

De Brito: "Para mí, el aro (con el que La Princesita comenzó y terminó la performance) fue totalmente nocivo, se vio desprolijo y me dio un poco de dolor de estómago, la verdad". G-plus

"Para mí, el aro (con el que comenzó y terminó la performance) fue totalmente nocivo, se vio desprolijo y me dio un poco de dolor de estómago, la verdad. Como el que te agarró a vos", agregó.

Por último, De Brito quebró una lanza a favor de la participante, aunque no fue benévolo con la nota y puntuó al equipo con un 3 (de los 16 que cosechó en total): "Después, cuando empezaste a bailar con Damián, me gustó mucho más. Yo te haría bailar más, aunque cueste, aunque no salga perfecto o prolijo. Quizás, usar un elemento para distraernos un poco no fue lo mejor, en esta oportunidad. Pero podés crecer un montón. Obviamente no es una gran nota".