Filosa crítica de Ángel de Brito al analizar la participación de Flor Vigna en La Academia: "Baila genial, pero las previas son un plomo"

Si bien declaró que Flor Vigna y Facu Mazzei forman parte de sus parejas favoritas en La Academia de ShowMatch, Ángel de Brito mantuvo un ida y vuelta con sus seguidores y contestó varias preguntas donde destacó los puntos más débiles de la participante.

Indagado por cómo le cae la expareja de Nico Occhiato, el jurado del certamen se sinceró en Instagram: “No la conozco. Baila genial pero las previas son un plomo”, lanzó, dejando en claro que sus charlas con Marcelo Tinelli no es lo que más le agrada de su presentación.

Por otro lado, el conductor de Los Ángeles de la Mañana deslizó que el objetivo de Vigna no sería llevarse un nuevo título: “Dijo que fue a La Academia para aprender disciplinas. Me parece que no quiere ganar”.

Ángel de Brito: "No la conozco a Flor Vigna. Baila genial pero las previas (en La Academia de ShowMatch) son un plomo". G-plus

“Pesadita Vigna para hablar. Bailando es genial”, fue otro comentario que De Brito reflejó en sus redes para –una vez más- reafirmar su postura sobre qué sensaciones le genera la concursante: “Coincido”.

Fotos: Capturas de Instagram Stories