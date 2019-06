Fernando Dente confesó el íntimo motivo por el que decidió revelar su truculenta historia familiar

Las declaraciones de Fernando Dente en la última revista Gente dieron que hablar. El actor confesó que su madre le reveló antes de morir que era hijo de un cura y no de su padre. "Él no tenía ganas de un vínculo y lo mandé a la mierda", contó sobre su intento de vincularse con el párroco.

Tras la enorme repercusión, Dente reveló el íntimo motivo que lo llevó a contar su truculenta historia familiar. “Estoy tranquilo. Fue bastante liberador. Estoy contento de haberlo hecho. Es más que nada contar mi historia, algo que me tocó, que no elegí. Lo heredé, de alguna manera", comenzó en una nota con Intrusos.

"No fue premeditado. Es algo que venía pensando, vengo de un proceso de hace mucho tiempo de permitirme entender cien por ciento quién soy y no tener ningún secreto, ningún tabú. Está ligado a nuestra identidad, que es lo más importante que tenemos todos", explicó Fernando.

"La nota iba por ese lado porque era a raíz de este camino nuevo que estoy emprendiendo: mi necesidad y el haber descubierto cuán importante era para mí poder seguir avanzando; ser genuino y cien por ciento honesto. Era un tema que para mí no estaba en mi diaria. Hay días que ni siquiera me acordaba de eso, porque para mí mi papá es mi papá y mi mamá es mi mamá. Y es así. Fue fuerte", continuó el artista.

Luego, contó cómo transitó la noticia cuando su madre le reveló la novedad, en 2009. "Como pude, primero, y como me lo fui permitiendo también. Lo descubrí en un momento en que estaba empezando con la vida que había querido tener toda mi vida. Así que por momentos lo fui pausando y lo fui procesando. Y hoy finalmente fue el día donde salió. No hay un morbo alrededor de esto. No hay una cuestión amarillista. Simplemente una historia que me tocó vivir y cómo yo pude hacer lo que hice a partir de eso, sin ningún tipo de enojo ni de rencor con nadie", aclaró.

Finalmente, habló de la reacción de sus hermanos, Lucas (43), Guido (37) y Tomás (41, panelista en Nosotros a la mañana). "Para mí es muy importante correrlos. Entiendo que de alguna manera los toca desde algún lugar, pero la verdad es que la historia se trata de mí y de mi papá y de mi mamá", concluyó.