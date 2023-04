Fernando Dente aclaró que no descuida a su novio pese a sus trabajos en TV o teatro

Muy contento, Fernando Dente debutó en la TV con su programa Noche al Dente. Además, sigue abocado al teatro, su mayor pasión.

Si bien el conductor y actor disfruta a pleno de sus múltiples proyectos profesionales, no está dispuesto a descuidar su vida privada.

"También tengo una vida que me gusta vivir y aprendí con los años que no soy esos artistas de antes, que no tenían vida; la vida es el teatro. Yo lo amo, es mi pasión, es mi motor".

"Pero a mí me gusta irme un fin de semana con mi novio. Hay artistas que esto que digo les puede dar fobia y picazón porque como que alimentar el ser social está muy mal visto dentro del arte", aclaró, a corazón abierto, en diálogo con Teleshow.

FERNANDO DENTE NO ES SOLITARIO

A diferencia de la mayoría de los artistas, que según Fer dicen ser "solitarios", él es muy social y no quiere descuidar ese aspecto de sí mismo mientas sigue creciendo profesionalmente.

"Hay un romanticismo de (sostener) que los artistas somos solitarios, no construimos familias o vamos por este lado. Y yo crecí en ese mundo donde es raro tener una pareja sana, estar feliz", cerró, reflexivo.