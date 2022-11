Aseguran que Fernando Carrillo está muy cerca de Mimi, la novia de El Tirri, en El Hotel de los Famosos 2

Antes de que arranque El Hotel de los Famosos 2 comenzó la polémica. Mimi Alvarado, la novia de Luciano El Tirri, estaría viviendo un acercamiento (¡muy hot!) con Fernando Carrillo.

“Solo los domingos reciben visitas y entre ellos está Fernando Carrillo en la casa que recibió la visita de su mujer y de su hijo. Pero, teléfono para El Tirri. Atento ahí si todavía está con Mimi”, aseguró la periodista Luciana Elbusto en Toda la vida, ciclo del canal Net.

“Resulta que Carrillo está muy toquetón en la casa. Me están diciendo que Marian Farjat se presta a las bromas. Él está queriendo saber cómo se siente una prótesis porque él considera que nunca tocó una prótesis y él está jugando por ese lado”, detalló la panelista del programa.

"Dicen que está muy cerca de Mimi. Se acuestan los dos, pero yo no sé qué es lo que va a editar la producción". G-plus

¿FERNANDO CARRILLO VIVE UN AFFAIRE CON MIMI, LA NOVIA DE LUCIANO EL TIRRI EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2?

También contaron que el actor venezolano, que está casado con la ilustradora colombiana María Gabriela Rodríguez y tiene dos hijos, no busco solo a ella de sus famosas compañeras. “Hubo una que lo sacó carpiendo. Rocío Marengo le dijo ‘salí de acá, vos no me vas a hacer un acto de cómo son mis prótesis’”, contó.

“No sé hasta dónde mostrarán, pero dicen que estuvo tocando ahí”, adelantó. ¡La que se viene!

