Fernando Burlando salió furioso a responderle en vivo a Intrusos: "¿Quién dice que defiendo a los malos?"

Luego de que se debate en profundidad la denuncia por abuso que Lucas Benvenuto le hizo a Jey Mammon, Tartu estuvo como invitado a Intrusos, hizo un picante comentario sobre Fernando Burlando (quien está asesorando al conductor) y el abogado salió furioso al aire.

Todo comenzó cuando el periodista opinó del letrado en el ciclo de América: “Lo de Burlando es lamentable. ¿Por qué los sorprende que defienda a Jey? Fernando Burlando es un abogado penalista, le tira defender a los malos, porque el penalista defiende a los malos. Defiende a Juan Darthés y a los asesinos de José Luis Cabezas”.

Minutos más tardes, Burlando aceptó dar un móvil para el programa que conduce Flor de la Ve y no ocultó su enojo: “Primero, quiero aclarar un par de cosas. Hubo un graph recién ahí... ¿Que yo defiendo a los malos? Más de uno de ahí tendría que levantar la mano”, comenzó diciendo, en referencia a tuvo como clientes a algunos del panel.

Tartu: "Lo de Burlando es lamentable. ¿Por qué los sorprende que defienda a Jey? Fernando Burlando es un abogado penalista, le tira defender a los malos, porque el penalista defiende a los malos. Defiende a Juan Darthés y a los asesinos de José Luis Cabezas". G-plus

“En mi estudio defendimos a infinidad de gente y siempre hemos tenido muy buenos resultados. Háganse cargo ustedes de quiénes son los malos. Y tengan en cuenta que yo no soy mal. Yo defiendo, hago mi trabajo, que es un trabajo técnico, el que hacemos los abogados. Nos encargamos normalmente de los problemas de la gente. En mi caso, los soluciono porque tengo un alto grado de efectividad. El graph es confuso”, agregó.

Burlando: "Yo no soy el malo. Háganse cargo ustedes de quiénes son los malos. Y tengan en cuenta que yo no soy mal. Yo defiendo, hago mi trabajo, que es un trabajo técnico, el que hacemos los abogados". G-plus

Y cerró, visiblemente molesto: “Yo no soy malo, soy un profesional, hago mi tarea hace más de 35 años, tengo un prestigio, un nombre, donde pongo la mira quedate tranquilo que va el proyectil. Entonces que me digan que defiendo a los malos, es una falta de respeto. Me dijeron que soy el abogado de los malos y no escuché disculpas. Está todo bien, no me afecta. Quédense tranquilos, soy un técnico que hace su trabajo. Es un llamado la atención”.

Más sobre este tema Jey Mammon rompió el silencio tras la denuncia de Lucas Benvenuto: "Fue un vínculo lleno de amor"

EL ABOGADO DE LUCAS BENVENUTO HABLÓ DEL FAMOSO TWEET QUE ESCRIBIÓ JEY MAMMON HABLANDO DEL JOVEN EN 2011

En medio de las repercusiones que despertó el descargo de Jey Mammon a una semana de que Lucas Benvenuto lo denunciara por abuso, Javier Moral –abogado del joven- habló de un tweet que el conductor escribió en 2011 en referencia al joven.

Todo comenzó cuando Débora D’Amato quiso sabe si aquel mensaje de Jey, donde se refería a Lucas como su ex, puede ser usado en el caso de un juicio. Ante esto, el letrado se sinceró en A la tarde.

“Hoy en día, se admiten en este tipo de cuestiones, la amplitud probatoria. Razón por la cual, todo elemento probatorio debería ser, sobre todo para la defensa, lo más amplio posible para permitir el juego armónico de la acusación y la defensa”, expresó Moral.

Más sobre este tema El fuerte descargo de Nazarena Vélez por el caso de Jey Mammon: "Una basura así tiene que pagar de por vida"

“Ese tweet, en el juicio, evidentemente tiene un alto valor probatorio”, agregó, dejando en claro que aquel mensaje –que logró despertar las dudas sobre qué edad tenía Benvenuto en aquel entonces- puede ser usado como prueba.