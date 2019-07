Si bien su relación tuvo muchos vaivenes con algunas separaciones de por medio, Fernando Burlando (54) y Barby Franco (28) parecen estar atravesando el mejor momento de su noviazgo.

Al menos fue lo que quedó clarísimo el martes por la noche cuando el abogado decidió proponerle oficialmente casamiento a la modelo luego de haber suspendido sus planes de boda en marzo del año pasado. ¿El detalle? ¡Lo hizo de una manera extrema!

Esta mañana, Lío Pecoraro contó desde Twitter: “Habemus boda. Fernando Burlando le pidió casamiento ayer a Barby Franco y se casan en diciembre. Estaban en un torneo (de polo), él con complicidad de todos FINGE SU MUERTE. Ambulancia, médicos, llanto y todo EL ACTING terminó con el pedido de casamiento. ¡Está loco!”.

Burlando: "Ambulancia, shock eléctrico, llanto. Ella pensaba que estaba muerto. Empezó a gritar 'no respira, no respira'. Saco un anillo y le digo 'es la segunda vez que resucito, no voy a esperar una tercera’" G-plus

Tartu, que estaba presente en el lugar, confirmó que Burlando simuló un accidente y le terminó pidiendo casamiento en la ambulancia: “Burlando jugaba polo. Hizo que sufría un infarto. Ambulancia. Barby preocupada entró a la cancha y lo vio tendido, sin reacción. Le aplicaron desfibrilador. Burlando se incorporó y le dijo ‘si volví a la vida es porque tenemos que casarnos y le dio el anillo’”. Y el periodista agregó con ironía: “Para mí que no se casan nada”.

Luego del susto, Barby publicó una foto del momento en Instagram Stories: "¡¡¡Amor, todo va a estar bien!!! No te mueras... continuará", escribió junto a una imagen en la que fingían una asistencia de urgencia a su futuro marido en la ambulancia.

El famoso abogado le envió un mensaje de audio a Marina Calabró, quien lo compartió en Lanata Sin Filtro por Radio Mitre, con el relato de la insólita propuesta: "Ambulancia, shock eléctrico, llanto. Ella pensaba que estaba muerto. Empezó a gritar '¡no respira, no respira!'. Se asustó en serio Barby, no le gustó nada. Al tercer shock adentro de la ambulancia, saco un anillo y le digo 'es la segunda vez que resucito, no voy a esperar una tercera’". Para morirse... ¿de amor? Ah, por las dudas, Burlando aseguró que la boda será en diciembre.

La revista Caras además publicó en su cuenta de Instagram imágenes del momento, en que se ve a la modelo entre lágrimas tras el pedido de matrimonio… ¡y el tremendo susto!