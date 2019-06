Fernando Burlando y los famosos que apoyan en silencio a Juan Darthés: "Mucha gente descree de esta situación"

Después del sorpresivo regreso al país de Juan Darthés, quien se había exiliado en Brasil luego de la denuncia por violación de Thelma Fardin, su abogado Fernando Burlando brindó un móvil en vivo a Intrusos.

Allí contó que Darthés se vio sorprendido por cómo la recibió la gente al arribar a la Argentina: “Cuando llegó, sólo tuvo muestras de afecto más allá de lo que se informa en los medios. Tuvo muestras realmente afectuosas. A mí no me sorprende para nada. Normalmente, cuando una figura pública despierta algún tipo de empatía, la gente se acerca”, aseguró Burlando.

Luego, Jorge Rial le preguntó: “Públicamente no, está clarísimo. ¿Pero de manera privada ha recibido el apoyo de gente del ambiente, que le dice ‘te banco, pero no quiero que me nombres’?”.

“Hay mucha gente que descree mucho de toda esta situación, que cree que esto es una gran parodia y de alguna manera trata de mandarle su apoyo" G-plus

Entonces, el abogado aseguró: “Sí, totalmente. Y mucho más de lo que vos te imaginás. Es más, lo recibo yo y jamás diría quién se acerca a mí a decirme ‘mandale un beso a Juan’. Porque realmente sería ponerlos en un compromiso innecesario, pero sí lo recibe”.

“Hay mucha gente que descree mucho de toda esta situación, que cree que esto es una gran parodia y de alguna manera trata de mandarle su apoyo. Lo que yo pido es que no lo diga porque no es necesario; él lo sabe a través mío y muchos se han comunicado con él. Eso pasa. Como así seguramente hay mucha gente que no está de acuerdo y descree de él”, concluyó Burlando.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!