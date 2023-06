Fernanda Vives, con los tapones de punta contra Karina Mazzocco: "Es maltratadora"

La condena a cinco años y seis meses por violencia de género contra Sol Fiasche dejó salir viejos rencores entre Fernanda Vives, ex del conductor, y Karina Mazzocco, que derivó en fuertes comentarios en vivo de una hacia otra.

Vives fue “angelita por un día” este lunes en LAM, y aprovechó una mención que hizo Ángel sobre Mazzocco para sacar a relucir ciertas cuestiones referentes a las varias ocasiones en que Santillán fue invitado a hablar sobre las denuncias en su contra, en detrimento de la víctima.

“Con Mazzocco vengo caliente hace tiempo porque durante dos años lo llevó a La Tota a victimizarse hasta que quedó condenado, y las víctimas nunca nos dio réplica”, dijo Fernanda, que acusó a la producción de A la tarde de haberle “bajado” un móvil y de negarse a invitarla al estudio.

FERNANDA VIVES, DURÍSIMA CON KARINA MAZZOCCO Y LA PRODUCCIÓN DE A LA TARDE TRAS LA CONDENA A LA TOTA SANTILLÁN

Cuando Ángel le especificó que el condenado también tenía derecho a ser entrevistado, Fernanda apuntó también contra la forma de ser de Karina Mazzocco. “Tenele cariño puertas para adentro, teniendo en cuenta que tiene una condena a cinco años de un juez. Me parece una falta de respeto que lo pongan en una situación de víctima”, dijo.

“Siento que no es querida en el medio Karina”, aseguró Vives, y agregó que es “porque le falta el respeto a todo el mundo. Se lleva mal con sus compañeros de trabajo, con sus productores, con la gente de vestuario, es maltratadora”, enumeró.

“Ella tendría que dar el derecho a réplica a las víctimas. Ya no me interesa más pisar un canal así… un programa así”, se corrigió Vives al aire. “Acá podés venir cuantas veces quieras. A mí no me consta lo de Karina, pero te respeto y lo podés decir libremente”, cerró De Brito.