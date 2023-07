Fernanda Iglesias reveló el fuerte motivo por el que volvió de España tras confirmar su separación

A menos de un mes de regresar a la Argentina, tras una mudanza fallida a España, Fernanda Iglesias anunció en LAM su separación del productor Pablo Nieto y reveló el fuerte motivo que la hizo volver a su país.

"Estoy separada. Estoy triste. Fui obligada a tomar la decisión porque pasaron cosas… Èl también estuvo de acuerdo", dijo la periodista, visiblemente afectada por la ruptura con Nieto, luego de 14 años en pareja.

Y continuó: "Tratamos de separarnos en buenos términos, pero en buenos términos no es nunca. No veníamos charlando la separación".

"Para mí la separación es muy triste porque se rompe la familia, que es lo más importante que tengo. Él siempre fue mi gran sostén para todo", aseguró Fernanda.

"¿Hubo infidelidades?", le preguntó sin vueltas Ángel de Brito. Y la respuesta de Iglesias fue contundente.

"No, sé, caliente, caliente. Me separé por cosas que pasaron, que no me gustaron, y que yo había soportado varias veces", sentenció la panelista.

EL FUERTE MOTIVO POR EL QUE SE VOLVIÓ DE ESPAÑA

Ahondando en los motivos de la separación de Fernanda Iglesias y Pablo Nieto, Nazarena Vélez le preguntó a su compañera de LAM: "¿Pasaron cosas con tu hijo?".

"Me volví porque sentí que mi hijo estaba muy solo. Él trabajaba mucho y salía mucho de noche. Lo dejaba solo". G-plus

"Él es un muy buen padre. Pero me volví porque sentí que mi hijo estaba muy solo. Él trabajaba mucho y salía mucho de noche y lo dejaba solo", contestó la periodista, sin rodeos.

"Sentí que tenía que volver sí o sí. Lo extrañaba mucho a mi hijo", agregó.

Antes de cerrar el tema, Fernanda agregó: "Él me dijo que quiere tomarse un tiempo. Yo no creo en los tiempos y le dije que es definitivo. Ya hablé con la abogada. Me quiero divorciar".