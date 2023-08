Fernanda Iglesias reaccionó desesperada al ver que Coti Romero atentó contra su vida: "Me partió el alma"

Fernanda Iglesias reaccionó con amor y desesperación al ver las autolesiones que Coti Romero se hizo en sus brazos, en un momento de profunda depresión, e intentó ayudarla.

La exparticipante de Gran Hermano contó en Polémica en el Bar y en LAM que se le cruzó por la mente quitarse la vida y la panelista de Ángel de Brito, al ver la foto de sus brazos cortados, la llamó en el acto y le tendió una mano.

COTI ROMERO HABLÓ DE SUS AUTOLESIONES Y DE LA DEPRESIÓN

"Hace poco estuviste en Polémica en el Bar y contaste que quisiste matarte, o que lo pensaste. ¿Cómo llegás a esa situación? Contaste que estás haciendo terapia y que estás medicada", le preguntó Yanina Latorre a Coti.

Con seriedad, la joven correntina respondió: "Sí. Fue un momento muy difícil en el que sentí que no había otra salida, otra solución".

"A mí me partió el alma cuando ella mostró los cortes. Casi me muero. Le escribí". G-plus

"Necesitaba busca el camino, y no lo es, pero en ese momento, cuando uno está mal, siente que capaz puede ser esa la solución", continuó la exparticipante de GH, actualmente en tratamiento psicológico.

Consiente del impacto de sus palabras, Coti expresó: "A la gente que está pasando por esta situación, o parecida, quiero decirles que no es el camino. Esa no es la solución".

"En ese momento sentía alivio cortándome los brazos o la entrepierna. Eso me hacía concentrar en ese dolor y no en lo que me estaba pasando", afirmó, angustiando a Nazarena Vélez y Fernanda Iglesias con su testimonio.

"Le puse 'tengo un cuarto libre, si te sentís sola, veinte a mi casa'. Te juro que fue de corazón". G-plus

EL NOBLE GESTO DE FERNANDA IGLESIAS CON COTI ROMERO

"Fer, ¿es verdad que la invitaste a vivir con vos?", le preguntó en vivo Yanina Latorre, exponiendo en LAM el noble gesto de la periodista con Coti.

"Sí. Le escribí a Coti. Le puse 'tengo un cuarto libre, si te sentís sola, veinte a mi casa'. Te juro que fue de corazón", respondió Iglesias.

Desde el móvil, la exparticipante de Gran Hermano le respondió: "Fer me habló y le agradezco mucho porque fue un momento en el que necesitaba que me digan cosas lindas. Gracias Fer".

EL CONTUNDENTE MENSAJE DE FERNANDA IGLESIAS A COTI ROMERO

Sensibilizada con el sufrimiento de Coti, Fernanda expresó: "Todas acá vemos que tiene un potencial increíble, que es hermosa, que tiene un futuro bárbaro. Ella, al estar en este momento, no lo puede ver. Pero te lo vamos a repetir cada vez que te veamos. Te lo vamos a decir hasta que te lo creas".

"A mí me partió el alma cuando ella mostró los cortes. Casi me muero", asumió la panelista.

Y reveló su rápido accionar: "Pedí el teléfono de ella y le dije 'estoy, no sé, para lo que necesites'. Yo sé que tenés gente que te ayude, pero yo tengo un cuarto vacío, te doy la comida, el desayuno, lo que quieras. Casi me muero, te juro".

Receptiva de su muestra de cariño, Coti Romero le dijo a Iglesias: "Fer, te re mil agradezco. Me hizo muy bien. Sos una excelente persona".