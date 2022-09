Fernanda Iglesias lanzó una fuerte frase contra Benjamín Vicuña: "Le sale el machirulo que tiene adentro"

Luego de que Yanina Latorre revelara en LAM que Benjamín Vicuña se comunicó con ella para decirle que no fue Eli Sulichin quien lo dejó a él, Fernanda Iglesias opinó durísima.

“Me llama la atención que quiera aclarar que ella no lo dejó”, dijo la panelista y agregó picantísima: “Le sale el machirulo que tiene adentro, es re machirulo Benjamín”.

“No, ¿por qué decís eso? Es feo decirle machirulo”, le dijo Lourdes Sánchez y ella le contestó: “Porque me doy cuenta, por las cosas que contaron. Y bueno, es lo que es”.

“Cuando él trabajaba mucho y Pampita también, ella tuvo que dejar todo, aunque siempre dijo que lo hizo por elección. Pero viéndola cómo funcionó después con sus otras parejas…”, explicó al final Fernanda.

YANINA LATORRE CONTÓ QUE BENJAMÍN VICUÑA SE CONTACTÓ CON ELLA PARA CORREGIRLE UNA INFORMACIÓN QUE DIO

Yanina Latorre contó en el programa de América que Benjamín Vicuña se contactó con ella después de que revelara la información sobre su separación de Eli Sulichin.

“A pesar de todo el mal momento que está pasando, él se dedicó al otro día a la mañana después de lo que contamos a escribirme para aclarar”, expresó la panelista de LAM.

"Me dijo que ‘era inexacto el tema de que me habían dejado, es de común acuerdo’". G-plus

Fue allí cuando detalló qué le dijo el actor: “Y no me dijo ‘no, sigo con ella’, me dijo que ‘era inexacto el tema de que me habían dejado, es de común acuerdo’ A mí me pareció raro”.