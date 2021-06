Fernanda Iglesias, durísima con Jimena Barón: "Si le dijeran la mitad de las cosas que ella dice en el jurado, se pone a llorar"

Jimena Barón debutó como jurado de La Academia y desde el vamos anunció que iba a ser “chota” con los participantes, a los que les critica hasta el más mínimo detalle. En Hay que ver, Fernanda Iglesias cuestionó el talento de la cantante, aseguró que si fuera ella la que recibe sus devoluciones “se iría a llorar y dejaría las redes”.

En el ciclo de El Nueve, el panel debatió sobre las características de todos los miembros de jurado y cómo se comportan ante los participantes. “Los veo totalmente perdidos, buscando personajes. Pampita está muy relajada (…), Jimena Barón y Hernán Piquín están buscando el lugar que no encuentran, a veces me parece muy forzado”, dijo Majo Martino, que reconoció que hace observaciones acertadas “porque te saca el detalle” y despertó la indignación de Fernanda Iglesias.

“Chicos, Jimena Barón tiene toda tuneada la voz en los videos, no es una persona que es ‘un talento’. Es una chica que está toda arreglada para hacer eso. No es algo genuino, no es un talento que sorprende”, dijo Fernanda Iglesias. “A Jimena le dicen la mitad de las cosas que ella les dice a los participantes, se pone a llorar y desaparece de las redes. ¿No? Se pone re vulnerable”, concluyó la periodista.