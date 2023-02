Fernanda Iglesias comenzará una nueva vida en España, lejos de su marido y su hijo: "Está todo arreglado"

A días de que Fernanda Iglesias se despidiera de LAM, contó que se mudará sola a España, sin su marido y sin su hijo. Y remarcó que pese a este cambio de vida, sigue en pareja y dispuesta a tener una relación a distancia.

"La idea es que mi hijo venga en unos meses, por ahora se queda con el papá. Está todo charlado y arreglado entre nosotros, no estamos separados, estamos juntos. Se lleva muy bien con su papá y prefirió quedarse", reveló Fernanda en LAM.

En este contexto, Iglesias contó por qué su pareja quiere quedarse a vivir en Argentina."Él quiere ver qué onda, cómo me va allá. Yo hace años quiero hacer esto. Me iría a trabajar de cualquier cosa. No me importa. Él no, él no quiere eso. Le encanta su trabajo. Le va bien, lo quieren mucho. Entonces, yo dije: ‘Bueno, voy a hacerlo y ya es un éxito solo poder hacerlo...".

"Se habló mucho y cuando comenzó a concretarse, nos dimos cuenta de que era una complicación irnos todos juntos. Y sobre todo sin tener nada allá. Es mucho gasto también”, sumó, sincera, sobre la decisión de irse sola.

¿POR QUÉ FERNANDA IGLESIAS QUIERE VIVIR EN EUROPA?

Antes de cerrar, la panelista contó que siempre soñó con mudarse a España.

"Mi fantasía es trabajar en un trabajo normal, incluso de periodista, de lo que sea, y un fin de semana poder irme a Luxemburgo y volver en dos días. Mi fantasía es viajar mucho. Y como Europa es chica y se puede viajar en pocas horas, siempre quise irme para allá. Pero el plan inicial siempre fue mío", cerró, ilusionada.