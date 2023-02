Fernanda Callejón quebró en llanto y le pidió disculpas a Benjamín Alfonso por quedar últimos en el desafío de The Challenge: "No quería fallarte"

Los exigentes desafíos y el deseo por continuar en The Challenge Argentina van pesando entre los participantes. Y sin ocultar la angustia que le generó quedar en el último puesto junto a su compañero, Benjamín Alfonso, María Fernanda Callejón pidió disculpas por su performance en el juego.

Sumergida en un mar de lágrimas, la actriz reconoció que no haber superado las expectativas logró desencajarla: “La con... de la lora. Se me vino el mundo encima. Siento una gran impotencia, frustración. Desde que estoy en The Challenge, nunca perdí. Mi impotencia es no haber podido estar a la altura de mi compañero”, reconoció.

Además, se mostró muy movilizada con su partenaire: “Te pido mil perdones. Hice lo que pude. No quería fallarte, no puedo fallar”, atinó a decir, ante el consuelo del resto de sus compañeros.

Por último, Benjamín cerró con unas dulces palabras para Callejón, quienes en 24 horas deberán dirimir su permanencia en el reality de Telefe: “Hiciste un laburazo hermoso. Hiciste un trabajo bárbaro, no pidas perdón de nada, sos una leona. ¡Vamos! ¡Arriba! Es así, es un juego. Se gana o se pierde. Mañana lo damos todo”.

FLOPPY TESOURO CONTÓ QUE SUSANA GIMÉNEZ FUE SU “HADA MADRINA” TRAS QUEBRARSE LOS DOS TOBILLOS EN THE CHALLENGE ARGENTINA

Luego de que ser eliminada de The Challenge Argentina junto a Lizardo Ponce, Floppy Tesouro reveló que tuvo serios problemas en el cuerpo y fue Susana Giménez quien la ayudó a su recuperarse.

La exparticipantes se quebró ambos tobillos en las grabaciones del reality que conduce Marley por Telefe: “Me fui perfecta de la competencia, pero después descubrí una factura. Susana Giménez fue mi hada madrina que me pasó al médico que me curó”, expresó en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“De The Challenge me llevo amigos. Nos juntamos después de las grabaciones, nos llevamos todos de verdad muy bien”, agregó, dejando en claro el excelente vínculo que mantuvo con el resto de los concursantes.

En cuanto al programa, remarcó: “ Jugás de a dos , o en equipo, pero sobre todo para vos mismo, por eso queremos dejar todo”.

Y cerró, reflexiva: “ Soy multifacética , experimenté todo, conducción, actuación, modelaje y me puedo dar estos gustos”.