Fer Vázquez acusó a una fan de regalarle brownies con marihuana: "Me los comí todo y flashee que me moría"

Fer Vázquez, el cantante de Rombai, acusó públicamente a una fanática de haberlo drogado. El joven contó que una chica le regaló brownies y nunca le advirtió que tenían marihuana.

"Fui a una radio para promocionar mi canción nueva y habían convocado a gente para estar conmigo, para escuchar la canción. Entonces fueron un par de chicas y chicos”, comenzó diciendo Fer en Nosotros a la Mañana.

Más sobre este tema Fuertísima reacción de Emilia Mernes contra Fer Vázquez, luego de que él dijera que la "creó": "Nefasto"

Y continuó: “A la salida de la radio los saludé y estaba esta chica que me dijo: 'Fer, nunca te vas a olvidar de mí. Te lo prometo'. Lo tomé como algo natural. Me hizo firmarle una pancarta y me regaló unos brownies. Es normal que te regalen algo para comer. Y me los comí casi todos porque tenía terrible hambre".

"Una chica me regaló unos brownies. Me los comí casi todos porque tenía terrible hambre. Flashee que me moría". G-plus

FER VÁZQUEZ ENUMERÓ LOS SÍNTOMAS QUE SINTIÓ TRAS COMER BROWMIES CON MARIHUANA

"El tema fue que de ahí me fui a jugar al fútbol con unos amigos. Y eso te pega al rato. Flashee que me moría, que me estaba dando un ataque", describió el líder de Rombai.

"Además, como estaba jugando al fútbol, transpiraba mucho y me daba taquicardia. También veía raro. Estaba lento en los movimientos. Al principio pensé que yo estaba mal físicamente porque hacía tiempo que no jugaba al fútbol cinco", concluyó Fer Vázquez, repuesto del inadmisible accionar de la fanática.