Felipe Pettinato habló a fondo de su lucha contra las adicciones: "Tengo una personalidad adictiva"

Felipe Pettinato se sinceró y habló de su lucha diaria contra las adicciones, cuánto le afectó separarse y las dificultades laborales que atraviesa. El hijo de Roberto Pettinato dio detalles de su recuperación después de sufrir un brote psiquiátrico en marzo y aseguró que tiene una “personalidad adictiva”.

“De salud estoy como siempre, no tomo ninguna gota de alcohol, ni me tomo ninguna cosa para dormir ni nada, estoy bien”, expresó en diálogo con Intrusos y también hizo referencia al brote psiquiátrico que tuvo meses atrás: “Sí, pasé por muchísimas crisis porque me separé en pandemia como muchísima gente, así como perdí en el rubro laboral”.

Sin embargo, Felipe aseguró que tiene una excelente relación con su ex pareja. “Con la mamá de mi hija me llevo espectacular”, dijo en la emisión de América y sobre su lucha contra las adicciones asumió: “Lo vengo transitando bien, muy bien. Lo que tengo es una personalidad adictiva”.