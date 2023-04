Federico D'Elía analizó el rol de su villano militar en ATAV 2: "No hay que ablandar personajes así"

El desafío que asumió Federico D'Elía en ATAV 2 de interpretar un hombre siniestro, que fue cómplice forzada de la desaparición del personaje de Julieta Díaz, y el robo de la beba que esperaba, fue asumido con mucha prudencia por parte del actor que se pone en la piel de Rafael Machado.

"Hago de un terrible villano conocido para los argentinos, porque es un tipo promilico. Es un médico del Hospital Militar, esto empieza cuando vuelve la democracia, justo algo que a este personaje mucho no le gusta", resumió Federico a Ciudad luego de haberse deleitado en la proyección en un cine del primer episodio de la ficción del prime time de eltrece.

"En el medio se le enquilomba también con la familia, tiene un montón de líos. Es un villano muy villano", continuó al describir los matices del polémico director de un centro de salud pública.

-¿Te costó darle vida a un personaje tan lejano a vos mismo?

-No me genera conflicto para nada. Sí cierta responsabilidad para tratar de no meter la pata, no hacer algo que no caiga bien. Lo pensé mucho mientras grababa cosas por cosas que digo, escritas o a lo mejor agregaba. Fue una elección ir más a fondo todavía, me parece que esos personajes eran así, son así y no hay que ablandarlos.

-En el primer capítulo se anticipó que se abordarán los crímenes de la Dictadura Cívico Militar, la pandemia del VIH, romances entre personas del mismo sexo… ¿Estás preparado para el debate que va a desatar?

-Estoy preparado. Si el debate viene con ganas y con onda, estoy preparado. Pero también hay historias de amor, mucha diversión, tiene mucho humor. Es una novela.

-¿Qué sentís con el hech de que ya terminaste de grabar los 120 capítulos y recién ahora se estrena?

-Tengo expectativa, vamos a ver. Hay ganas de que funcione bien, porque es necesario que funcione bien así se hace más ficción, pero es raro haber grabado todo, nunca me pasó. Está bueno también porque uno vive en un microclima. Cuando lo estás haciendo estás todo el tiempo pensando en eso, y cuando sale al aire estás pendiente de los comentarios. Acá se grabó con más tranquilidad.

-En el segundo semestre de 2024 se lanzaría la película de Los Simuladores. ¿Habrá cambios en Mario Santos?

-Yo calculo que mucho cambio en cuanto a los personajes no va a haber. Y con Santos, menos. Me parece que es un personaje clásico, no creo que cambie mucho.