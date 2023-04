Federico Bal recordó a su papá Santiago con un desgarrador posteo y foto retro juntos

Federico Bal, lejos de su escandalosa separación de Sofía Aldrey, abrió su corazón en Instagram al recordar a su querido papá, Santiago Bal.

El hijo de Carmen Barbieri le sacó una foto a una postal retro que encontró en su casa, en la que se lo ve cuando era un niño, abrazando a su padre y juntos sonriendo para la cámara.

"Hoy te extraño un montón". G-plus

"Hoy te extraño un montón", le dedicó el actor al capocómico, quien falleció en 2019, junto a un emoji que expresa total tristeza.

FEDE BAL YA NO APOSTARÁ A LA MONOGAMIA

Fede fue a almorzar con Ángel de Brito y le comunicó una fuerte decisión que tomó tras el lío con Sofi.

"Él reconoce que metió la pata, pero se la banca y admite que ya le pasó muchas veces. No son palabras textuales, pero me dijo más o menos que es un poco su esencia...".

"Lo que me dijo es que no va a tener más novias. No quiere poliamor porque no se banca que su novia esté con otro. Entonces, va a tener relaciones libres", sentenció Ángel.