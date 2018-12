A fines de noviembre, Calu Rivero fue invitada a PH, podemos hablar, el programa que condujo Andy Kusnetzoff hasta diciembre en Telefe. Sin embargo, la actriz tomó la decisión de bajarse a último momento.

Ante el imprevisto, en Intrusos contaron que Calu rechazó la propuesta porque no quería compartir mesa con Fede Bal y El Polaco. Y Adrián Pallares remarcó: “Dos horas antes de que arranque la grabación, con todo el programa preparado, en el que iban a estar Valeria Lynch, Fede Bal y El Polaco con Calu, llamó la madre de la actriz para avisar que su hija no iba. Fue un escándalo. Y más escandaloso fue que la madre no dijo que se sentía mal, la frase que usó fue ‘ella no se sienta en una mesa con golpeadores’. Está confirmado por amigos que trabajan en PH y que saben que esto es así”.

Cuando ocurrió el episodio, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal optó por el silencio, hasta este jueves que dio un móvil para el ciclo de Jorge Rial y no pudo eludir la concreta consulta de Marcela Tauro. "Lo de Calu, que no haya querido intervenir en el programara PH con vos y con el Polaco, ¿cómo te cae?", le preguntó la panelista, obteniendo una seria respuesta del actor.

"No me interesa mandarle ningún mensaje, respeto su posición y está en todo su derecho en no compartir un programa conmigo. Lo que le cuento es que está un poquito equivocada porque las cosas no fueron como ella piensa". G-plus

"Cuando terminó el programa me fui corriendo a un aeropuerto, me tomé un avión y me fui a Los Ángeles. Estaba con mi cabeza en otra cosa. Llegué al primer aeropuerto y me mandan un mensaje, o vi en Twitter, que no se sentó en la mesa por el Polaco y por mí. Entiendo y respeto su posición. Lo que le digo a Calu es que las cosas no fueron como ella piensa. Por eso judicialicé el tema, para limpiar mi imagen de algo que estaban instalando, que era nada que ver. Pero si ella sigue con la convicción, no tengo nada para decirle", dijo Fede, aceptando la postura de Rivero. Con causas cruzadas, en abril de 2017 tanto Fede como Barbie fueron sobreseídos por el juez de primera instancia Walter José Candela, del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 61.

Luego, al ser consultado sobre si se contactó con Calu tras la polémica, argumentó: "No me interesa mandarle ningún mensaje, respeto su posición y está en todo su derecho en no compartir un programa conmigo. Lo que le cuento es que está un poquito equivocada porque las cosas no fueron como ella piensa. Y respeto muchísimo su posición y su campaña, todo lo que denunció, lo que dijo de Juan (Darthés). Está bien que las mujeres hablen".