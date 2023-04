Fede Bal reveló qué pasó con el lavarropas tras el escándalo con Sofía Aldrey: "Funciona bien, centrifuga"

Las experiencias que Federico Bal tuvo en el amor lo expusieron a tope de los debates en todos lados, y pasado el tiempo el conductor de Resto del Mundo (sábados 22.45 por eltrece) pudo reflexionar y a la vez reírse de los detalles más hilarantes que se filtraron en los medios, en una entrevista con Ciudad.

Es que al abordar con humor el escándalo del lavarropas inteligente a través del cual Sofía Aldrey descubrió que él había puesto a funcionar a la madrugada, lo que derivó en la crisis y separación definitiva, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal.

-¿Ya estás mandando la ropa sucia a un lavadero? ¿Te la plancha tu mamá?

-Qué lindo. Metiste un chiste y es bueno. Te lo voy a celebrar, cuando entra un chiste, entró. No. Sigo teniendo el mismo lavarropas, que casi que no lo uso yo. Está ahí y la verdad es que funciona bien. Centrifuga… La verdad es que no puedo decir mucho de eso.

-Hubo mucho revuelo por los chats que se viralizaron.

-Entiendo todo lo que se generó alrededor de esos mensajes, que la verdad que son bastante distintos a los que se terminaron diciendo. Trato de tomar distancia y dejar que si eso generó un chiste muy bien metido como el de recién, tal vez lo genera en una oficina o en un grupo de amigos. Me quedo con esa parte.

-¿A qué lugar del mundo te hubiera gustado viajar para desaparecer en pleno escándalo?

-Cuando explotó todo, salieron los chats, escaló muy rápido. Hubo mentiras que se dijeron, una cantidad de información… En ese momento donde más quiero estar es en mi casa con mi perro. En ningún lugar del mundo. Viajar hace bien, pero no tiene que ser un escape. Lo único que quería era estar con mi perro en mi casa. Estaba en Carlos Paz, que era bastante parecido a mi casa.

-¿La nave de Star Wars sigue teniendo todas las piezas y permanece íntegra? Se dijo que te rompieron tus juguetes de colección en un arranque de furia…

-Los juguetes de colección están bien, sobrevivieron… Algunos están en reformas (risas). Como las naves en las películas de Star Wars. Están por repararse.

LOS PROYECTOS DE FEDERICO BAL

Con ganas de llevar el éxito de Kinky Boots a la Avenida Corrientes y luego a Mar del Plata, Fede se entusiasma con la producción de una ficción original centrada en el mundo de las vedettes.

"Es muy difícil tener una vida emocional, laboral, de obligaciones por fuera de Resto del Mundo cuando viajás tanto", enfatizó.

Además, adelantó el "proceso de escritura" que está bajando: "Me gusta basarme en cosas que me pasaron y escribir, pero no es tan autobiográfico. Va más al pensamiento de mi edad, el contexto en el que viví algunas situaciones y tal vez sirva de algo".