Fede Bal respondió tajante si cree que Carmen Barbieri logrará reconciliarse con Nazarena Vélez

A seis años de la conflictiva separación de Barbie Vélez, Fede Bal volvió a hablar de su exnovia y de su exsuegra, Nazarena Vélez, en televisión, luego de que Carmen Barbieri expusiera su deseo de tener una charla privada con Nazarena para saldar deudas pendientes.

Más sobre este tema Nazarena Vélez fue contundente con Carmen Barbieri tras rechazar una charla privada: "Mi hija sufrió violencia de género"

"Es una relación que ya está terminada", sentenció el actor en Intrusos, en el mano a mano que tuvo con Florencia de la Ve.

"Yo creo que no, que es una relación que ya está terminada... Nunca fueron amigas. Hay personas que en la vida es mejor terminar y no vincularse más". G-plus

FEDE BAL RESPONDIÓ SI CREE QUE CARMEN BARBIERI LOGRARÁ RECONCILIARSE CON NAZARENA VÉLEZ

Flor de la Ve: -Tu mamá habló y despertó una vieja historia (con Barbie y Nazarena). ¿Vos cómo la ves a ella?

Fede Bal: -A ella le veo genial, cerrando historias de su vida. Está en un momento de mucha paz mental. Viene de momentos complicados de salud y creo que está queriendo amigarse con mucha gente que ha tenido diferencias.

Más sobre este tema Firme pedido de Barbie Vélez a Nazarena tras las fuertes declaraciones de Carmen Barbieri

Flor: -¿Vos creés que lo va a lograr con Nazarena?

Fede: -Yo creo que no, que es una relación que ya está terminada. Claramente no son amigas. Nunca fueron amigas. Y, aunque ella dijo que tiene ganas, creo que no necesitan hablar de nada. Está todo dicho. Hay personas que en la vida es mejor terminar y no vincularse más.