NO SE QUEDÓ CALLADO

Luego de terminar su romance con Laurita Fernández (27), Fede Bal (29) decidió bajar el nivel de exposición en lo que respecta a lo personal y enfocarse en el trabajo. Esta postura el actor la reforzó tras los nuevos conflictos con Nazarena Vélez, reviviendo en los medios su escandalosa separación de Barbie Vélez, en la que hubo cruce de denuncias por violencia de género.

Atento al cambio de comportamiento de Bal con la prensa, Jorge Rial analizó una nota que le dio a su notero, Guido Zaffora, no le gustó el modo "displicente" con el que le respondió ¡y lo criticó con dureza en Intrusos!

"No me considero altanero. Jorge me conocés bien... Solo trato de alejarme de los problemas, concentrarme en el trabajo y disfrutar". G-plus

"Fede estás un poquito altanero, bajá un cambio, de verdad. Si está todo bien. Viejo, te criaste en esto, no te criaste en Hollywood, con Angelina Jolie y Brad Pitt, te criaste entre nosotros", sostuvo el periodista, mirando a cámara.

Lejos de quedarse callado, Bal recurrió a Twitter para responderle con firmeza: "No me considero altanero. @rialjorge me conocés bien. Todas las noches recibo a tu equipo como a toda la prensa y contesto las mismas preguntas con la mejor predisposición. Solo trato, de la mejor manera que puedo, alejarme de los problemas, concentrarme en el trabajo y disfrutar".