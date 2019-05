El comienzo del Súper Bailando 2019 dio lugar a un polémico comentario de Flavio Mendoza sobre la silueta de Federico Bal, participante que desembarcó en la pista de la mano de Lourdes Sánchez.

"Me parece que el problema acá lo tiene el caballero. Creo que está 10 kilos arriba. Por ahí, cuando uno está fuera de training, cuesta mucho más. Más que excedido es como que uno se deja y volver es difícil", dijo el integrante del BAR, apuntando al cuerpo de Fede.

"No me voy a poner el cartel de 'los gordos también podemos ser felices'. No me mandó a adelgazar, me vio un poco pesado y es una crítica constructiva". G-plus

Las repercusiones no tardaron en llegar y en Los Ángeles de la Mañana buscaron la respuesta del hijo de Carmen Barbieri: “¿Cómo tomaste el comentario de Flavio, que te mandó a bajar 10 kilos?”, le preguntó la cronista Maite Peñoñori. Y el actor respondió, evitando ampliar el debate: “Lo tomé bien, no sé si tengo que bajar diez, me parece que es mucho. Para estar tallado como él tengo que hacer una vida que no hago. Yo me dedico a hacer un asadito, no sé si él hace un asado. Somos dos personas distintas”.

"Igual el mensaje, mandar a adelgazar...", retrucó la cronista, sin poder terminar de cerrar la frase ante la interrupción de Fede: "No me voy a poner el cartel de 'los gordos también podemos ser felices'. No me mandó a adelgazar, me vio un poco pesado y es una crítica constructiva. No hagamos una pelea, esto recién empieza".

Con clara intención de dar por terminado el tema, Bal agregó: "¿Si trato de bajar? Trato de ser feliz. Ahora llego a casa y un whisky con coca me hago, o unas papitas con cheddar. Si quieren me como un pollito con un tomate abierto y orégano, pero es un poco triste".

