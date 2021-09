Fede Bal reemplazará a Hernan Piquín en la Academia: "Va a recuperar la silla que le robaron a Carmen Barbieri"

Tras la licencia de Pampita que dejó a Karina La Princesita cumpliendo la función de jurado en La Academia de ShowMatch, ahora la producción adelantó que Hernán Piquín también se ausentará este viernes. Pero para reemplazarlo, y a raíz de las críticas de algunos participantes, la producción del ciclo decidió convocar a otro histórico de ShowMatch y por eso en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine) revelaron que el elegido es nada más y nada menos que Fede Bal.

“Esta persona la tiene clarísima con los realities, principalmente con esta pista, porque siempre que estuvo la rompió. No solo eso, sino que también fue campeón del Bailando”, dijo Lourdes Sánchez para generar intriga al aire mientras entrevistaba a Rocío Marengo, y luego reveló que se trataba del hijo de Carmen Barbieri. “Me gusta mucho, me encanta mal. Amo este reemplazo, y ojo con Federico porque va por todo. Ojo con lo que hace mañana, porque siempre va por todo y por ahí es alguien que vino para quedarse”, sentenció la conductora, que fue la última pareja de baile del joven en el certamen.

“Viene para recuperar la silla que en su momento le robaron a Carmen Barbieri”, sugirió Lizardo Ponce. “Atención porque mañana Federico Bal no solamente va a poner puntajes a las parejas que van a debutar con el ritmo del jurado, sino que también va a estar en este difícil lugar de decidir quién sigue y quién no en el certamen porque, más allá de que el programa va a ir en vivo, va a decidir el jurado, no el público”, especificó el conductor del ciclo.