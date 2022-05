Fede Bal quebró en llanto al hablar de su accidente: "Me pongo a llorar porque tuve mucho miedo"

Al llegar a la Argentina, Fede Bal quebró en llanto en plena entrevista con Intrusos al hablar del accidente que sufrió en Brasil mientras realizaba una excursión en parapente para Resto del Mundo.

“Yo hablo cero portugués y empecé a hacerles chistes a las enfermeras y al doctor como para que un poco se pongan de buena onda conmigo y entiendan que no podía hablar nada y después de eso me agarró la mano”, relató el hijo de Carmen Barbieri.

Fue allí cuando el conductor se mostró angustiado: “Me pongo a llorar porque tuve mucho miedo. El tipo me dijo que mucha gente llega con muchos accidentes así y no la cuentan porque es un deporte de mucho riesgo”.

"Me querían operar ahí mismo y yo no quería porque la salita no daba mucha confianza". G-plus

“Cuando pasó esto, me querían operar ahí mismo y yo no quería porque la salita no daba mucha confianza. Me corté el brazo en cuatro partes, tengo los huesos todos rotos, de a poco va a soldar”, sentenció Fede, que ya fue operado.

EL SORPRENDENTE DETALLE DEL RELATO DEL ACCIDENTE DE FEDE BAL EN BRASIL

Fede Bal reveló a la emisión de América un sorprendente detalle en el relato del traslado en ambulancia desde la ciudad de Parati, donde tuvo el accidente, hasta Río de Janeiro.

“Ese trayecto fue terrible porque encima había que parar a cargar nafta y yo decía ‘es joda, ¿no pueden meterle un poco más rápido?’. Me paraban al lado de la ruta a ponerme inyecciones porque por el dolor que tenía ya estaba en otro plano”, contó.