El hijo de Carmen Barbieri habló de la posibilidad de estar a cara con su ex en el próximo gran evento que se llevará a cabo en Mar del Plata.

Que sí. Que no. En medio de las especulaciones por las figuras que estarán presentes en los premios Estrella de Mar que se entrega todos los años en Mar del Plata, Federico Bal confirmó su presencia. E indagado por la posibilidad de cruzarse a sus ex, Laurita Fernández y Barbie Vélez; y a su exsuega, Nazarena Vélez -con quien mantiene un litigio judicial- el actor fue claro con su postura.

"¿Si voy a estar en la entrega de premios? Sí. Ayer me lo preguntaban y la idea es ir, ¿cómo no voy a ir? Calculo que la revista va a estar nominada porque tenemos una gran coreografía, un gran vestuario, una gran puesta, una buena producción; y calculo que las nominaciones nos van a acompañar más allá de lo que suceda después con los premios", expresó la figura de Nuevamente Juntos en un móvil para Los Ángeles de la Mañana.

Fede Bal: "Si me llegó a cruzar a Laurita (Fernández) en los premios Estrella de Mar quiero que entiendan que terminamos bien. ¿Qué piensan qué va a pasar? Somos gente ubicada, la vida sigue". G-plus

"Los jurados siempre son muy amables y coherentes con nuestras obras, pero la verdad es que tengo pendiente un viaje y esto es verdad. Hace un par de lunes que vengo programándolo porque tengo que ir a Buenos Aires a doblar un par de (voces) en off de una película. Pero la idea es ir. Si estoy acá, voy ciento por ciento", agregó.

Por otro lado, el hijo de Carmen Barbieri se mostró muy tranquilo ante la posibilidad de cruzarse con alguna expareja: "Va a ser una noche rara pero si voy, voy a estar con mi elenco y me voy a ir a reír, a estar con ellos y seguramente después hacer una comida en casa. No voy a ir a buscar el lío. Llega un punto en el que en algún momento tenemos que encontrarnos todos. ¿Cuándo quieren que sea? La vida sigue para todos. Las relaciones terminan, otras nuevas se generan y el respeto por los compañeros siempre va a estar".

Por último, ante la posibilidad de estar cara a cara con Laurita, Federico cerró: "Si llega a pasar eso, quiero que entiendan que terminamos bien con Laura. ¿Qué piensan qué va a pasar? ¿Qué va a agarrar el micrófono y me lo va a revolear por la cabeza? ¿Qué me va tirar el premio de lejos? Somos gente ubicada, la vida sigue. ¿Piensan que le voy a dar un beso en el medio de la cara? Yo soy respetuoso, ella está de novia y no nos pasa más nada".

¡Clarísimo!