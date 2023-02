Fede Bal y su nueva conquista de la temporada: "Ellos ya habían estado juntos y se trata de Sol Báez"

Desde que se supo que Mica Vázquez sería compañera de elenco de Federico Bal en Mentiras inteligente, la obra que encabezarán esta temporada en Mar del Plata, los rumores de romance entre los jóvenes no tardaron en llegar. Sin embargo, quien habría conquistado el corazón del actor en esta temporada sería una bailarina que pasó por la pista del Súper Bailando.

Así lo confirmaron en Siempre Show (lunes a viernes a las 19 de Ciudad Magazine): "Cuando empezamos a investigar qué estaba pasando con Fede Bal en Mar del Plata, surgieron tres nombres así de rápido. Una es la hija de un conocido empresario de la ciudad balnearia, otra se llama Sofía y la que vamos a nombrar es la tercera… Y, yo diría, que es la más importante de las tres", comenzó diciendo Clara Douradinha en vivo.

"Esto es un revival. Ellos compartieron temporada hace unos años y ahí hubo un touch and go que no salió a la luz. Y ahora volvió el fuego, volvió a renacer el amor y la pasión entre ellos. Ella es la bailarina Sol Báez". G-plus

Tras escucharla, Noe Antonelli tomó la palabra: "Tenemos información y ella ya le contó a sus más íntimos que está con Fede. Además lo fue a ver a Mar del Plata, están juntos y ya habían estado juntos en otra oportunidad".

Y cerró: "Sol estuvo bailando con El Polaco y este año la convocó Cinthia Fernández. Ella estuvo un par de veces acompañando en el Súper Bailando. Se fue unos días a ver a Fede a Mardel y estuvieron compartiendo unos días de pileta, playa, amor, poca ropa y mucho mate".

¡Corazón flechado… otra vez!