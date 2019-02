A principios de enero, Fede Bal fue grabado infraganti a los besos con una joven actriz llamada Juli Bartolomé. Si bien el galán no había blanqueado (ni blanqueó todavía del todo) su relación con Bianca Iovenitti, las imágenes le dieron más de un dolor de cabeza al actor.

“Lo de esta chica fue otra cosa. Fue una situación que bueno, pasó. Él vino, me pidió perdón y lo hablamos… Son cosas que había que aclarar y charlar. Uno a veces actúa y se arrepiente. Se equivoca”, explicó la vedette de Nuevamente juntos a Ciudad.

Ahora, Fede habló de aquella noche y disparó una llamativa frase. “Eso fue… algo fugaz. No estoy en pose. Si voy a un boliche y me gusta una chica, y ella gusta de mí, le voy a dar un beso”, se justificó Bal, en una nota con la revista Gente.

“Me pierdo de amor. Si me gusta mucho una mujer… ¡quiero todo! Tener hijos y casarme, Soy muy intenso. Igual, hace un tiempo que no me pasa”, aclaró el galán, bajándole el tono también a su relación con Iovenitti.

Bartolomé también se refirió a su apasionado encuentro con Bal. “Estábamos en un bar de Mar del Plata con Fede, sentados charlando en una mesa, y Bianca estaba sentada en la mesa de al lado y no hizo nada. Él ni me saludó la última vez que me vio. No sé si estaría enojado porque respondí algo sobre lo que me habrán preguntado”, contó la actriz, en su producción sexy para Ciudad.