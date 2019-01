El fin de semana, Fede Bal (29) fue grabado infraganti y a los besos con una bella morocha. Atrás quedaron las especulaciones de affaire con Sol Pérez, y de un romance firme con la bailarina de Nuevamente juntos Bianca Iovenitti.

La flamante compañía de Fede Bal es Juli Bartolomé, una instagramer que cuenta con más de 279 mil seguidores, y que además tuvo participaciones como actriz en 100 días para enamorarse (Telefe) y Cuéntame cómo pasó (Televisión Pública). Fue Maite Peñoñori en Los Ángeles de la Mañana quien dio los detalles del romántico momento de los jóvenes a la vista de todos: “Se habían juntado en una cervecería, ellos estaban muy acaramelados y con ganas de darse besos. Él le hablaba en el oído todo el tiempo y ella se reía”.

Así es que, tras ver las imágenes de sus apasionados besos, Fede intentó cuidar su incipiente vínculo con Juli: “De ella tengo un montón de cosas para decir, pero no en la tele. No puedo hablar mucho más de lo que ya salió. Trato de vivir un poco la vida y si me pasa algo con una chica, sucede que estoy en un boliche y quiero darle un beso se lo doy. En otro momento de mi vida no disfrutaba tanto”. En ese punto el actor y director de la revista Nuevamente juntos se rió de sus infidelidades en el pasado y afirmó: “Ahora estoy soltero y puedo hacer lo que quiero”.

Por otra parte, Fede se sinceró sobre el inicio de su amistad con la diosa: “La conozco hace tiempo del medio. La vi alguna que otra vez y nada”. Al final, Fede Bal evitó precisar si después del juego de seducción en la cervecería invitó a Juli Bartolomé a pasar el amanecer en su casa de Mar del Plata: “Esas cosas no las voy a contar. Pero bueno, vino a la fiesta de Año Nuevo (en mi casa) con amigos. Había mucha gente y entre ellos también estaba ella”.

De todas formas, Andrea Taboada comentó que la chica viajó por estas horas a Buenos Aires para presentarse a un casting durante el lunes. ¿Habrá fogoso reencuentro en La Feliz?