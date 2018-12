Fede Bal y la foto de Carmen Barbieri y Santiago Bal besándose en su nueva obra: "Hablame de amor"

Demasiada agua corrió bajo el puente entre Carmen Barbieri y Santiago Bal después del escándalo que terminó con su separación hace 8 años. Hoy la expareja logró limar asperezas y mantener una buena relación gracias a Federico Bal e incluso este verano protagonizan Nuevamente juntos, un espectáculo en Mar del Plata en el que comparten el escenario los tres por primera vez.

Ahora fue Fede quien compartió uno de los momentos que tienen sus padres en el show, en el que Santiago y Carmen aparecen dándose un beso. Todo un gesto tras la polémica que fue su ruptura concentrado en un momento del espectáculo. “Hablame de amor...”, escribió el actor en Twitter, que además se desempeña como director de la obra.

Hace dos meses la expareja se sinceró en Intrusos. “La engañé porque no tenía lo que me faltaba", admitió el capocómico, mientras que Carmen hizo su mea culpa. “¿Cómo no va a buscar a otra persona que le diga 'papito, cómo me gustás. ¿Vamos a hacer el amor?'. Yo le decía lo contrario. Yo lo amaba, profundamente, pero en eso tenía razón. Justifico que busque otra mujer”, confesó ella.

¿Se darán otra oportunidad? Carmen Barbieri y Santiago Bal, a los besos en su nuevo espectáculo.