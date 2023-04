Fede Bal, dolido por la denuncia contra Jey Mammon: "Que nadie se calle más nada"

Fede Bal habló con firmeza sobre la denuncia que Lucas Benvenuto hizo contra Jey Mammon por abuso sexual infantil y admitió que le cuesta creer que alguien con quien se relacionaba haya abusado de un menor de edad.

"Es durísimo, es un golpazo para todo el país me parece... No se puede creer, porque es alguien con quien uno se vinculaba, pero las datas, los chats y todo lo que se dice tiene un nivel de gravedad enorme", afirmó, contundente, en Intrusos.

"Es durísimo, es un golpazo para todo el país me parece... No se puede creer, porque es alguien con quien uno se vinculaba, pero las datas, los chats y todo lo que se dice tiene un nivel de gravedad enorme". G-plus

Además de haberse puesto del lado de la víctima, remarcó la importancia de darle luz al tema de los abusos.

"Desde nuestro lugar de trabajar en la tele, hay que darle luz a esto, a que nadie se calle más nada... Hay que luchar para que estas cosas no pasen nunca más y los niños que han sufrido abusos, momentos terribles en su infancia, hay que contarlo aunque haya pasado el tiempo. Esto hace que no vuelva a pasar", sentenció Fede, con claridad.

LUCAS BENVENUTO DECEPCIONADO CON LA JUSTICIA

Siendo un niño, Lucas Benvenuto cayó en mano de una banda de pedófilos, liderada por Jorge Corsi. Luego fue captado por Roberto Santy Lozano, librero a quien acusó de secuestro y abuso.

Siendo mayor de edad, Lucas recurrió a la Justicia y denunció a ambos: Corsi salió en libertad y Santy no tuvo condena.

Años después, Benvenuto denunció a Jey Mammon de abuso sexual y su causa prescribió en dos meses.

En ese marco, Lucas expresó: "El segundo abuso que sufrí en mi vida fue por parte de la Justicia".

"Ver que en menos de dos meses sale una prescripción fue muy doloroso. No lo esperaba en tan corto tiempo y eso me desanimó, hasta no querer seguir", expresó, en el mano a mano con Mazzocco.