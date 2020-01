Fede Bal y un conmovedor video en el día del cumpleaños de Santiago Bal: "Te celebro, viejo"

A menos de un mes de la muerte de Santiago Bal, Fede Bal quiso recordar a su padre en una significativa fecha: el día de su nacimiento. El actor compartió un video del backstage de la película que filmó con su papá, junto a palabras de amor para el capocómico que hubiera cumplido 84 años.

“Hace unos días un amigo me pasó este vídeo. Estábamos filmando Rumbo al mar y entre escena y escena repasábamos la letra. Hoy que ya no estás no puedo creer lo real que siento tus palabras”, escribió Fede, sensibilizado.

“Dentro de poco tiempo vamos a poder compartir con ustedes esta hermosa película. Hoy, 7 de enero, en el día de tu cumple, me pareció un buen momento compartirlo. Porque así me acuerdo de vos, siempre en acción. Amando tu profesión. Siendo muy feliz. Te celebro viejo, donde sea que estés. Feliz cumple, pa”, finalizó Fede Bal, remarcando el legado de Santiago Bal, su padre.