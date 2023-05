Fede Bal blanqueó por qué pretende seguir soltero: "No quiero dar explicaciones"

La honestidad con que Fede Bal justificó por qué pretende seguir soltero, luego de su escandalosa separación de Sofía Aldrey, fue absoluta.

"Sólo estoy enganchado a esta secuencia de estar solo y no tener que dar explicaciones", afirmó en una nota con Intrusos.

Luego, continuó: "O sostener una charla con una chica. No me da ganas".

Al final, Fede Bal descartó volver a ponerse de novio tras separarse de Sofía Aldrey: "No me imagino estar en pareja. Me imagino que por un largo tiempo necesito estar así, tranqui. Solo".

FEDE BAL REFLEXIONÓ SOBRE SU RELACIÓN CON SOFÍA ALDREY TRAS EL ESCÁNDALO

En cuanto a su polémica mediática con Sofía Aldrey, Fede Bal admitió: "Fue un momento muy complicado y triste".

Por eso, justificó: "Me parece que está bien que no hablemos. (...) Estamos bien así".

Además, destacó su progreso: "Estoy enganchado con esta soltería, esta etapa, necesitaba hace mucho tiempo estar bien conmigo. En mi vida estoy haciendo cosas, nuevas, tomando otros caminos".

"Estoy muy bien, con mucha terapia y muchos amigos", cerró Fede Bal.