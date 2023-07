Fátima Florez y Norberto Marcos se reencontraron en secreto a cuatro meses de su separación.

Juan Etchegoyen sorprendió en Mitre Live al contar que Fátima Florez y Norberto Marcos, a cuatro meses de su separación, se habrían reconciliado tras un encuentro secreto.

"Hay una reconciliación que quiero contarles, confirmada por los protagonistas y que seguramente te va a alegrar, la información proviene de Uruguay y tiene que ver con Fátima Florez y Norberto Marcos", expresó el comunicador, sin dar vueltas.

"Volvieron a verse después de lo que fue la separación hace unos meses, están juntos en Uruguay y tengo todos los detalles de una situación que me dio la sensación que fue en secreto... Los vieron en la zona del exclusivo hotel Sofitel de Carrasco, la persona que me envía la información me cuenta que estaban súper cómplices conversando". G-plus

¿QUÉ DIJO FÁTIMA FLOREZ SOBRE SU SUPUESTA RECONCILIACIÓN CON NORBERTO MARCOS?

Acto seguido, el comunicador contó que charló con la capocómica sobre esta información y reveló qué le dijo ella.

"Cuando me enteré de esto hablé con Fátima, que me confirmó la información, aunque me aseguró que la reconciliación hasta el momento no es como pareja, lo que me dice es 'estamos trabajando juntos'".

"Obviamente que a partir de esta información surgen de manera fuerte los rumores de reconciliación como pareja, Fátima está instalada en Uruguay porque está haciendo funciones en el teatro Metro de Montevideo, la está rompiendo allá", sentenció sobre Fátima y su ex, quienes están cada vez más cerca.